وسط آلاف الحضور.. حزب مستقبل وطن ينظم مسيرة حاشدة لتأييد ترشيح الرئيس السيسي بدمياط

نظم قيادات حزب مستقبل وطن النائب محمد الحصي عضومجلس النواب والمهندس وليد التمامي عضومجلس الشيوخ وامين عام الحزب بالزرقا والنائب محمد علي ابوحجازي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وامين قطاع الاعمال بالحزب بدمياط، مسيرة حاشدة من آهالي واعضاء الحزب للانضمام للاحتفال الرئيسي المقام بميدان الساعة بحضور كوكبة من نجوم الفن.

شهد ميدان الساعة بدمياط توافد الآلاف منذ الساعات الأولى من الإعلان عن إحتفالية حزب مستقبل وطن لدعم وتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة تحت رعاية قيادات حزب مستقبل وطن الامين العام علي كيوان، والبرلماني البارز محمد الحصي عضومجلس النواب، والمستشار محمد الماشطة أمين التنظيم، والنائب وليد التمامي عضومجلس الشيوخ، وامين عام الحزب بالزرقا والنائب محمد علي ابوحجازي عضولجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وامين قطاع الاعمال بحزب مستقبل وطن محافظة دمياط، حيث شهد الاحتفال إقبالا كبيرا من الشباب والسيدات والأطفال وكبار السن.

وبدأ توافد آلاف منذ قليل على ميدان الساعة، لحضور الاحتفالية تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسى الترشح لفترة رئاسية جديدة"، والذى ينظمة حزب مستقبل وطن، رافعين شعار استكمال بناء الجمهورية الجديدة، واستمرار عجلة التنمية والحفاظ على مكتسبات الدولة واستقرارها.

وبدا الحفل بالسلام الوطني والأغاني الوطنية وعرض شرح مفصل لمسيرة الإنجازات للرئيس السيسي ودعم وتاييد بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، واستكمال المشروعات القومية الضخمة التي بدأت منذ تولى الرئيس زمام الأمور في عام 2014.

IMG-20231002-WA0017

IMG-20231002-WA0016

IMG-20231002-WA0015