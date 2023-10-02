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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بحضور الآلاف.. صور السيسي وأعلام مصر تزين احتفالية انتصارات أكتوبر في بورسعيد

صور السيسي وأعلام
صور السيسي وأعلام مصر تزين احتفالية انتصارات أكتوبر ببورسعيد
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شهدت احتفالية اليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، توافد آلاف المواطنين على الاحتفالية المقامة بحديقة المنتزة في شارع طرح البحر.

وتوافد آلاف المواطنين على الاحتفالية من مختلف فئات وطوائف الشعب المصري على مقر الاحتفالية حاملين أعلام مصر وصور رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، ولافتات عليها عبارات مؤيدة ومبايعة لـ السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ووجهت الدعوة العامة لأبناء بورسعيد لحضور احتفالية اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر التي يحييها الفنان "مسلم" وتضم عدد من الفقرات الفنية والاستعراضية ومنها: فقرة تراثية لفرقة صحبة لفنون السمسمية، والفنان الشعبي حماده مجدي، وعلى أنغام "الدي جي" أحمد سعد.

وتسابق المواطنون على وضع لافتات عليها صور الرئيس السيسي وعبارات تأييد ودعم بمحيط مكان الاحتفالية في ظل أجواء من الفرحة والسعادة والوطنية بين المواطنين.

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