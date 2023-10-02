ختام قوافل ثقافة دمياط في «التوفيقية»

شهد مجمع المدارس بقرية التوفيقية بكفر سعد بدمياط ختام فعاليات القافلة الثقافية، التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، في الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر‪ ضمن برنامج حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجا..

تضمنت الفعاليات تقديم نموذج متكامل من التوعية الثقافية ضمن لقاءات وورش فنية وغناء شعبي، لأطفال وشباب القرية منها عن "ترشيد استهلاك المياه وكيفية المحافظة عليها" لسناء جبريل مدير إدارة التوعية، بالإضافة لورشة رسم وتلوين لتعليم السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع المياه، مع توزيع عدد من الكتيبات والهدايا على الحضور، كذلك شارك رضا محمد الدسوقي بلقاء ثقافي آخر.

وشارك عدد من الشعراء طوال أيام القافلة ومنهم أبو الخير بدر، محمود العباسي، طاهر عبد الواحد بأمسيات أدبية شعرية، إلى جانب ورش الرسم والتلوين الحر والرسم على الوجه لعلم مصر بتدريب فادى السيد، واكتشاف مواهب فى الشعر والإلقاء والغناء من أهالي القرية، مع فقرات الموال والمديح النبوي وأغنيات عن مصر ودمياط من الفلكلور الغنائي الشعبي لفرقة الآلات الشعبية لقصر ثقافة كفر سعد.