في ذكرى نصر أكتوبر|أهالي القليوبية يؤيدون الرئيس السيسي.. صور

شهد ميدان المؤسسة العمالية في مدينة شبرا الخيمة، في الرابعة من عصر اليوم، حفلا غنائيا ضخما ينظمه حزب مستقبل وطن والقوى السياسية بالقليوبية، بمناسبة الذكرى 50 لانتصارات حرب أكتوبر؛ وذلك بمشاركة عدد كبير من الفنانين، حيث جرى تخصيص أتوبيسات لنقل الجمهور من كل أنحاء المحافظة.

وشهدت مدن ومراكز محافظة القليوبية مسيرات حاشدة شارك فيها الآلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة.

وطاف المشاركين الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغاني الوطنية بذكرى نصر اكتوبر، واختتموا المسيرة امام مكاتب الشهر العقاري، لتحرير توكيلات للرئيس.

وأكد المشاركين، أن المسيرات الحاشدة هى تستهدف لإرسال رسالة واضحة إلى المواطنين المصريين فى أنحاء البلاد، أنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسي من إنجازات في كل المجالات.

احتفال مواطني القليوبية

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الاحتفال

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