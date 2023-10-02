ads
الإثنين 02 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

في ذكرى نصر أكتوبر|أهالي القليوبية يؤيدون الرئيس السيسي.. صور

احتفالات القليوبية
احتفالات القليوبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد ميدان المؤسسة العمالية في مدينة شبرا الخيمة، في الرابعة من عصر اليوم، حفلا غنائيا ضخما ينظمه حزب مستقبل وطن والقوى السياسية بالقليوبية، بمناسبة الذكرى 50 لانتصارات حرب أكتوبر؛ وذلك بمشاركة عدد كبير من الفنانين، حيث جرى تخصيص أتوبيسات لنقل الجمهور من كل أنحاء المحافظة.

وشهدت مدن ومراكز محافظة القليوبية مسيرات حاشدة شارك فيها الآلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة.

وطاف المشاركين الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغاني الوطنية بذكرى نصر اكتوبر، واختتموا المسيرة امام مكاتب الشهر العقاري، لتحرير توكيلات للرئيس.

وأكد المشاركين، أن المسيرات الحاشدة هى تستهدف لإرسال رسالة واضحة إلى المواطنين المصريين فى أنحاء البلاد، أنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسي من إنجازات في كل المجالات.

احتفال مواطني القليوبية

received_1080384303326926
received_1080384303326926
received_833132671864379
received_833132671864379
received_854434899293801
received_854434899293801
received_847017830414385
received_847017830414385
received_578973517636067
received_578973517636067

الاحتفال

IMG-20231002-WA0029
IMG-20231002-WA0029
IMG-20231002-WA0018
IMG-20231002-WA0018
IMG-20231002-WA0019
IMG-20231002-WA0019
IMG-20231002-WA0016
IMG-20231002-WA0016
IMG-20231002-WA0017
IMG-20231002-WA0017
IMG-20231002-WA0015
IMG-20231002-WA0015
ads
انتصارات حرب اكتوبر شبرا الخيمة محافظة القليوبية نصر اكتوبر الاغاني الوطنيه
ads