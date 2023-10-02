مسيرات حاشدة للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر ودعم الرئيس السيسي

شهدت مراكز ومدن محافظة الشرقية اليوم الإثنين، مسيرات حاشدة احتفال بانتصار أكتوبر ودعم للرئيس عبدالفتاح السيسي.

واحتشد الالآف من المواطنين أمام ديوان عام محافظة الشرقية للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة وللمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

ورفع الالآف أعلام مصر وصور للرئيس السيسى وسط هتافات "تحيا مصر" مصر مصر بنحبك يا مصر كما تم إذاعة الأغانى الوطنية عبر مكبرات الصوت والدي جي.

وأكد المشاركون على دعمهم الكامل للرئيس السيسى لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الماضية.

وقال عبدالرحمن الصغير احد المشاركين أن الرئيس السيسى قاد مصر لبر الأمان ووضعها فى مصف الدول المتقدمة، مؤكدًا دعمه الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

وقال صلاح ابو كريمة أن مصر شهدت مشروعات قومية ضخمة فى كافة القطاعات وأن الرئيس نهض بمصر ورفع من شأنها وحقق انجازات فى المشروعات القومية لم تتحقق منذ سنوات طويلة، مؤكدا أن مشاركة الالاف اليوم للاحتفال بانتصار اكتوبر ودعم الرئيس لم يأتي من فراغ وإنما جاء للوقوف خلف الرئيس لاستكمال الإنجازات علي أرض الواقع.