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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

طلاب من أجل مصر يحتفلون بذكرى 6 أكتوبر ويناشدون السيسي للترشح في الانتخابات.. صور

احتفالية ٦ أكتوبر
احتفالية ٦ أكتوبر بميدان الجلاء بالدقي
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تجمع المئات من المواطنين بميدان الجلاء بالدقي، للمشاركة في احتفالية مرور 50 عامًا علي انتصار أكتوبر العظيم، وكذلك مناشدة الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

خرجت مسيرة تضم أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة وطلاب أسرة من أجل مصر وممثلى النقابات العمالية وممثلى الأحزاب السياسية، وعدد من المواطنين، انطلقت من جامعة القاهرة حتي ميدان الجلاء، للاحتفال بذكري نصر السادس من أكتوبر، ومناشدة الرئيس السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ورفع المشاركون في الاحتفالية صور الرئيس السيسى، ولافتات مكتوب عليها "كلنا معاك"، معا لاستكمال التنمية، معا لاستكمال بناء مصر".

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اسرة من اجل مصر الاحزاب السياسية الانتخابات الرئاسية
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