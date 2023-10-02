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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر.. فتح أبواب متحف السكة الحديد مجانًا يومي الثلاثاء والأربعاء 

متحف السكة الحديد
متحف السكة الحديد
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أعلنت هيئة السكة الحديد فتح أبواب متحف السكة الحديد للجمهور مجانا وذلك يومى الثلاثاء والأربعاء من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً، وذلك فى إطار مشاركة الهيئة القومية لسكك حديد مصر الاحتفال  بالذكرى الخمسين لإنتصار أكتوبر المجيد.

ويعد متحف السكة الحديد واحدًا من أعرق وأقدم متاحف السكك الحديدية في العالم والذى تم إفتتاحه فى 15 يناير 1933والذى تم اعادة تطويرة وافتتاحة فى مارس 2016ويتيح لزواره إمكانية التعرف على مراحل تطور السكك الحديدية فى مصر من خلال نماذج لقطارات وعربات من حقب زمنية مختلفة ، وكذلك متابعة أنظمة الإشارات ووسائل التشغيل اليدوية القديمة من خلال لافتات استرشادية تمنح الزائر كل ما يريد من معلومات مصاحبة للقطع والتحف الفنية المُبهِرة.

كما يوجد بالمتحف مكتبة تحتوى على العديد من الكتب والمجلدات التاريخية والنادرة التي تتناول تاريخ السكة الحديد داخل مصر وخارجها .
 

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