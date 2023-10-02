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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

ظواهر فلكية فريدة خلال شهر أكتوبر

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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يشهد شهر أكتوبر هذا العام مجموعة من الظواهر الفكلية الفريدة المتعلقة بالشمس والقمر والكواكب، ويعد من أبرزها كسوف الشمس أو ما يسمى بـ "حلقة النار" في 14 أكتوبر وقمر الصياد بعد أسبوعين.

وبحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، سيمر القمر أمام الشمس، في 14 أكتوبر، ليحجب جزءا كبيرا منها، لكنه يترك وراءه حلقة لامعة من ضوء الشمس، ويُعرف هذا باسم كسوف الشمس "الحلقي" أو "حلقة النار"، ولأن الشمس لا تُحجب بشكل كامل في هذا الكسوف، فإن الأمر يتطلب استخدام وسائل حماية متخصصة للعين لتجنب حدوث ضرر دائم عند مشاهدتها.

وأيضا خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر، يمر القمر عبر النجوم الساطعة للأبراج الشتوية قبل أن ينتقل إلى النجوم الصاعدة في سماء الربيع.

وفي 28 الحالي يكتمل في السماء فيما يعرف باسم "قمر الصياد"، لأن الضوء الساطع يسهل على الصيادين قتل الفريسة قبل أشهر الشتاء العجاف، فضلا عن أنه يساعد المزارعين الذين يعملون خلال الليل على حصاد المحاصيل. ويظهر كوكب المشتري تدريجيا بوقت مبكر كل ليلة.

أما كوكب الزهرة سيبهر الأشخاص الذين يستيقظون مبكرا بتوهجه الأبيض المكثف، وسيزين سماء الصباح حتى بداية العام المقبل.

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