محافظ الفيوم يوجه بتوفير مساعدات للأولى بالرعاية وتنفيذ مشروعات للشباب

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اليوم الاثنين، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، للاستماع لشكواهم ومتطلباتهم، بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل علي وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام محافظة الفيوم، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم، وهناء عبد الفتاح وكيل وزارة العمل، ومراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وحلمى حيدر مديرعام إدارة أملاك الدولة، وسالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ومسئولى التضامن الاجتماعى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

خلال اللقاء، استمع محافظ الفيوم لمطالب واحتياجات عدد من المواطنين، بشأن توفير عدد من المساعدات المالية للأسر الأولى بالرعاية، موجهاً مسئولى التضامن الاجتماعى بدراسة حالاتهم وإنهاء الإجراءات اللازمة لهم للصرف، فضلاً عن دراسة إمكانية توفير معاش شهري لعدد من الحالات.

كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بتوفير طرف صناعى لعامل فقد ذراعه نتيجة إصابته أثناء العمل فى أحد المصانع، وكذا توفير مشروع له من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب توفير الدعم اللازم لعدد من الشباب الراغبين في تنفيذ مشروعات لتحسين دخولهم، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأسرهم.

ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة العمل، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص، وفى قطاع التربية والتعليم، وجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم، بدراسة عدد من المطالب الخاصة بالعاملين بالقطاع طرفها، واتخاذ اللازم بما يتناسب مع ظروفهم وانتظام العملية التعليمية مع بداية العام الدراسى.

وبشأن توفير وحدات سكنية للأولى بالرعاية، وجه محافظ الفيوم، رئيس الوحدة المحلية لمجلس ومدينة الفيوم، بدراسة وبحث توفير وحدات سكنية للمستحقين.

كما وجه رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة بالتنسيق مع مسئولى الصرف الصحى لمعاينة مشكلة خاصة بالصرف الصحى بطامية والعمل على حلها.

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