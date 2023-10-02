ضبط 9.5 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر ولحوم مستوردة ودواجن فاسدة بالجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين بمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين .

وكشف تقرير لمديرية الطب البيطرى بالإشتراك مع مباحث التموين عن ضبط 9.5 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر ولحوم مستوردة ودواجن وهياكل وجلود دواجن غير صالحة للإستهلاك الأدمي.بنطاق المحافظة.

وبنطاق الأحياء تم ضبط 800 كجم مصنعات ومقطعات لحوم فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الأدمى بالعمرانية، و 35 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر بالوراق، و ضبط 1500 كجم مصنعات لحوم ودهون ودهون حيوانية ولحوم مذبوحة خارج المجازر بالعجوزة، و 1900 كجم مصنعات دواجن فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الأدمى بالهرم.

أما عن المراكز والمدن فقد تم ضبط 210 كجم هياكل دواجن، و ٢ طن هياكل دواجن بها تغير بالصفات الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الادمي محملة بأحد السيارات و 30 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بثلاجة بكرداسة، و105 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بمنشأة القناطر، و 2920 كجم مصنعات لحوم فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الأدمى بأبوالنمرس.

وتم مصادرة الكميات المضبوطة وتحرير محاضر المخالفة بشأنها بإجمالى عدد 11 محضر مخالفة.

وشدد محافظ الجيزة علي مسئولى الجهات المعنية بإستمرار جهود الرقابة والضبط للتصدى لأى مخالفة بكل حزم مع إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .