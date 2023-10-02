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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أمين عام "أوبك": نقص الاستثمار يشكل خطرا على أمن الطاقة

أوبك
أوبك
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قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، هيثم الغيص،إن نقص الاستثمار يعرض أمن الطاقة للخطر.
ودعا أمين عام أوبك، في مؤتمر لقطاع الطاقة في أبوظبي، أوردته قناة "العربية" الإخبارية اليوم /الاثنين /،: "إلى مواصلة الاستثمار في قطاع النفط والغاز"، لافتا إلى أن دعوات وقف الاستثمار سيكون لها نتائج عكسية.
وأضاف الغيص، أن منظمة "أوبك" متفائلة بشأن الطلب على النفط.
وكان الأمين العام لأوبك، هيثم الغيص، قد صرح في وقت سابق، بأن التخلي عن الوقود الأحفوري سيؤدي إلى فوضى في مجال الطاقة على نطاق غير مسبوق، مع عواقب وخيمة على الاقتصادات ومليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم.
 

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أوبك أمن الطاقة
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