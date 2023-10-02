مصرع شخصين صعقا بالتيار الكهربائي في الدقهلية

لقى شخصين مصرعهما صعقا بالتيار الكهربائي بقرية كفر الدبوسي مركز شربين بمحافظة الدقهلية وتبين قيام احدهما قام بمحاولة النزول الي الترعه لرش المياه علي سقف منزله بماكينه كهرباء لشفط المياة واثناء ذلك صعقه التيار الكهربائي وتوفي وحاول نجار مسلح انقاذه إلا انه اصيب بالصعق الكهربائي وتوفي فور وصله لمستشفي شربين المركزي.

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود اشارة من مستشفي شربين المركزي للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين يفيد بوصول جثة هامدة لنجار مسلح ادعاء صعق من التيار الكهربائي.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة الرائد صلاح عوده، الي مكان البلاغ وبالفحص تبين انه أن المواطن "محب الحجله" 60 عاماً ومقيم بكفر الدبوسي دائرة المركز، اثناء نزوله الي الترعه لرش المياه علي سقف منزله بماكينة كهرباء لشفط المياة تعرض للصعق بالترعه أمام منزله بجوار مدرسه السعيد البيومي بكفر الدبوسي وأثناء محاولة إنقاذه من المواطن "محمد رزق عبد الصمد"،30 عاماً، نجار مسلح من نفس القريه صعقته الكهرباء وجرى نقله بالاسعاف الي مستشفي شربين المركزي وتوفي فور وصوله المستشفى وتبين نقل المتوفي الاول إلي منزله عن طريق الأهالي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق