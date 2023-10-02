البحث عن المساخيط ينتهي بجثتين داخل حفرة الكنز بمنشأة القناطر

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثتى عاملين داخل حفرة بأحد مزارع منشأة القناطر، وتبين أنهم توفيا اثناء قيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار .

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، قيام 4 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل مبنى بأحد المزارع بدائرة المركز .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المبنى المشار إليه وضبط إثنين من المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وتبين وفاة آخرين أثناء عملية التنقيب، وعثر بداخل المبنى على (حفرة بعمق 4 أمتار وأدوات التنقيب) وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار، ونجحت قوات الحماية المدنية فى إستخراج الجثتين.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.