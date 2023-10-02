ads
الإثنين 02 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

البحث عن المساخيط ينتهي بجثتين داخل حفرة الكنز بمنشأة القناطر

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثتى عاملين داخل حفرة بأحد مزارع منشأة القناطر، وتبين أنهم توفيا اثناء قيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار .

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، قيام 4 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل مبنى بأحد المزارع بدائرة المركز .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المبنى المشار إليه وضبط إثنين من المتهمين حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وتبين وفاة آخرين أثناء عملية التنقيب، وعثر بداخل المبنى على (حفرة بعمق 4 أمتار وأدوات التنقيب) وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار، ونجحت قوات الحماية المدنية فى إستخراج الجثتين.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ads
أعمال الحفر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أجهزة الأمن الحفر والتنقيب عن الآثار التنقيب عن الآثار التنقيب عن الآثا الحفر والتنقيب الحماية المدنية النيابة العامة بمنشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة
ads