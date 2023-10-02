بالفيديو.. برلماني: مصر دشنت 13 ميناء في عامين لزيادة الصادرات

قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة لتطوير الصناعة مثل البنية التحتية ووضع خريطة صناعية بعدما لم تكن موجودة من قبل، مشيرًا إلى أن المناطق الصناعية موجودة بالصحراء ولم يكن يصل إليها ترفيق أو مياه أو كهرباء، لكن هذا الأمر تغير خلال السنوات الماضية وتم توصيل كل المرافق العامة لها.

وأضاف "محسب" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن الدولة المصرية دشنت 13 ميناءً في الفترة من عامي 2022-2023 و2023-2024، في الوقت الذي لا تحتوي فيه بعض الدول على أي ميناء، وبالتالي، فقد صرفت الدولة مبالغ كبيرة حتى تنفتح مصر على العالم وزيادة الصادرات.

وتابع، أن منظومة الصادرات كان فيها أزمة كبيرة على مدار العقود الماضية، وكانت إجراءات التصدير تستغرق أياما وشهورا، ولكن هذا الأمر تغير وخلال ساعات وتحديدا 7 أو 8 ساعات يمكن تصدير الشحنات.