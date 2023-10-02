ولي العهد البحريني يؤكد على العلاقات الراسخة مع مصر

أكد ولي العهد رئيس مجلس وزراء البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على العلاقات الراسخة مع مصر التي تجسدها عمق ومتانة الروابط الأخوية المشتركة عبر العصور، وما تشهده من نمو وتقدم على كافة الأصعدة.

جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد رئيس مجلس وزراء البحرين، سفير مصر بالمنامة ياسر شعبان..حيث تم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الاثنين - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - أن ولي العهد البحريني نوه بما تحظى به هذه العلاقات من حرص واهتمام بتطويرها وتنميتها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

كما أشاد ولي عهد البحرين بالجهود التي بذلها السفير شعبان خلال فترة عمله سفيرًا لجمهورية مصر العربية بالمنامة خلال السنوات الأربع الماضية، وإسهامه في تنمية أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومواصلة تعزيز آفاق الشراكة الاستراتيجية بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة، معربًا عن تمنياته للسفير شعبان بالتوفيق في مهامه المقبلة.

من جانبه.. أعرب السفير المصري عن شكره وتقديره لولي العهد رئيس مجلس وزراء البحرين على ما يوليه من اهتمام بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين والدفع به نحو مستويات أشمل، متمنيًا لمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار.

