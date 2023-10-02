ضبط سائق بحوزته 4 كيلو حشيش وبندقية وطبنجة بعد إطلاقه النار على عامل بالنزهة

أقدم سائق على إطلاق النار على عامل أحذية بمنطقة النزهة، وتم ضبطه وبحوزته 4 كيلو حشيش وبندقية وطبنجة.

وتلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها عامل أحذية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية مصاب بطلق ناري.

وبالفحص وسؤاله قرر بأنه لدى توجهه لدائرة القسم مستقلاً سيارة أجرة قيادة "آخر" لمقابلة (أحد الأشخاص) لتسوية بعض الخلافات المالية بينهما -حدثت بينه وبين الأخير مُشادة كلامية - تطورت لقيام ذلك الشخص بإطــــلاق عدة أعيرة نارية من سلاح كان بحوزتـــه تجاهه، مما أسفر عن إصابته المشار إليها وتلفيات بالإكصدام الخلفى للسيارة ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد السيارة التى كانت بحوزة المشكو فى حقه "مستأجرة" وتم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام ثان مُستقلاً السيارة المشار إليها وبحوزته (طبنجة وعدد من الطلقات) وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات وطلقات فارغة وكمية من مخدر الحشيش وزنت ٤ كيلو جرام - مبلغ مالى).

وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة بإستخدام الطبنجة المضبوطة بحوزته بسبب وجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن تجارته، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تحركاته وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.