للإطمئنان علي انتظام العملية التعليمية.. محافظ قنا يجرى جوله بمدارس نجع حمادي

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا تحية العلم والسلام الجمهوري بمدرسة نجع حمادي الابتدائية المشتركة ، وذلك في إطار متابعته لسير العملية التعليمية، والتأكد من انتظامها مع بداية العام الدراسي الجديد ، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم ومهدي محمود مندوب وزارة التربية والتعليم لمتابعة انتظام العملية التعليمية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

كما تفقد محافظ قنا مدرسة نجع حمادي الثانوية بنات، مشيرا إلى أن عدد الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة (رياض أطفال، ابتدائي، إعدادي، ثانوي) بلغ ٨٥٤ ألف و ١٠٠ طالب وطالبة موزعين على ٢١٤١ مدرسة بعدد ٩ إدارات تعليمية.

ومن جانبه، قدم محافظ قنا التهنئة للطلاب والقائمين على العملية التعليمية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد متمنيًا لهم التوفيق والنجاح ، موصيا جموع الطلاب بضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء في تحصيل دروسهم و التسلح بالعلم لكونه من أقوي الدعائم لبناء الوطن ورفعته، مؤكدا أن المحافظة حريصة علي تقديم كل سبل الدعم للنهوض بالعملية التعليمية.

وجدير بالذكر أنه تم دخول ٢١ مدرسة إنشاء جديد تضم ٢٩١ فصل هذا العام، وتدعيم عدد من المدارس القائمة بعدد ٣٧٦٠ تختة ومقعد جديد، بدلا من التُخت والمقاعد المتهالكة حفاظا علي سلامة التلاميذ والطلاب؛ إذ قامت مديرية التربية والتعليم بالتأكد من جاهزية كل ما يتعلق بالمنشآت التعليمية والفصول الدراسية وحجرات الأنشطة، ودورات المياه، والتأكد من سلامتها، فضلا عن أعمال الإنارة، وسلامة مختلف المرافق بجميع مدارس المحافظة.

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