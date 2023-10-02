بالفيديو.. صندوق مكافحة الإدمان: بيوت التطوع تستقبل شباب الجامعات لتوعيتهم

الإثنين 02/أكتوبر/2023 - 10:42 ص

قال مدحت وهبة، المتحدث باسم صندوق مكافحة التعاطي والإدمان، إن الصندوق يوجد لديه مقرات في الجامعات وهي "بيوت التطوع" وهدفها استثمار طاقات الشباب في الجامعات المصرية وحماية الطلبة من المواد المخدرة وهدفنا ايضًا استثمار طاقات الشباب الذين ينفذوا برامج التوعوية لزملائهم داخل الجامعات لحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان.

وأضاف "وهبة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أنه يتم تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية لتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى بعض الشباب عن المخدرات، مثل أن المخدرات تقوم بتنشيط الذاكرة ‏وتساعد على تحصيل المواد الدراسية بشكل أكبر وكل هذه المعتقدات خاطئة وهي معتقدات لم تأتي من فراغ.

وتابع، أنه عقب تحليل بيانات المنضمين للعلاج عبر الخط الساخن 16023 التابع لصندوق مكافحة التعاطي والإدمان نجد أن أبرز الدوافع للتعاطي هو حب الاستطلاع والتجربة المرتبطة بالمفاهيم المغلوطة المشار لها، ولذلك يتم تصحيح المفاهيم المغلوطة لوقاية شبابنا من تعاطي المواد المخدرة.

وأردف، المتحدث باسم صندوق مكافحة التعاطي والإدمان، أن بيوت التطوع هدفها استقبال الطلاب ومشاركتهم في رابطة التطوع للصندوق والتي وصل عددها لأكثر من 33 ألف شاب وفتاة في صندوق ومكافحة الإدمان وهم من يشاركوا في تنفيذ البرامج التوعوية في الجامعات أو مراكز الشباب أو المدارس.