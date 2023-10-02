رجال يد الأهلي يواجهون شبيبة كينشاسا الكونغولي في بطولة أفريقيا

يلتقى فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي نظيره شبيبة كينشاسا الكونغولي، في الثامنة مساء اليوم الإثنين، في إطار ثالث مواجهاته ببطولة أفريقيا للأندية التي تستضيفها الكونغو برازافيل بعد الفوز في أول مواجهتين.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق العلامة الكاملة بعد الفوز على فاب الكاميروني 33 / 18 في أولى المواجهات و بي إم سي الكونغولي بنتيجة 37 / 24 في ثالث اللقاءات.

ويترأس البعثة خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: عبدالرحمن طه - محمد إبراهيم - عبدالرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبدالعزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبدالعزيز «جدو» - راضي محمد راضي.