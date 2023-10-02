"الناتو" يعلن نشر 600 جندي بريطاني في كوسوفو لتعزيز قواته وسط توترات متزايدة

قرر حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الاثنين، تعزيز وجوده العسكري في كوسوفو بنشر نحو 600 جندي بريطاني ضمن قوات حفظ السلام "كفور" (قوة حلف شمال الأطلسي المنتشرة في كوسوفو) للتصدي للتوتر المتجدد في المنطقة.

وذكر بيان للناتو، أوردته قناة " فرانس 24" اليوم، أنه سينشر نحو 600 جندي بريطاني في كوسوفو لتعزيز وجوده في الإقليم الصربي السابق الذي شهد قبل أسبوع اشتباكات.

وقال المتحدث باسم الناتو ديلان وايت "إن بريطانيا بصدد نشر نحو 200 جندي من الكتيبة الأولى في الفوج الملكي لأميرة ويلز للانضمام إلى وحدة بريطانية قوامها 400 جندي يتدربون حاليا في كوسوفو، يأتي القرار في أعقاب الهجوم العنيف على شرطة كوسوفو في 24 سبتمبر الماضي مع تزايد التوترات في المنطقة".

