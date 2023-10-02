أوكرانيا تتصدى لهجمات روسية في أربع مناطق مختلفة

صدت قوات الدفاع الأوكرانية اليوم الاثنين هجمات القوات الروسية في اتجاهات ليمان وأفدييفكا ومارينكا وزابوريجيا، حيث تم تسجيل إجمالي 30 اشتباكا قتاليا على طول الجبهة خلال النهار.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان هيئة الأركان العامة القول "إن العملية الهجومية لقوات الدفاع الأوكرانية مستمرة في اتجاه ميليتوبول وباخموت".

ووفقا للهيئة، فإن الجيش الأوكراني يلحق خسائر بالقوات الروسية، وعلى مدار يوم واحد، نفذ الطيران الأوكراني 13 غارة على القوة البشرية الروسية ومجموعات المعدات كما استهدفت الوحدات الصاروخية نظاما صاروخيا مضادا للطائرات ونقطة مراقبة ومخزن ذخيرة و16 نظاما مدفعيا.

وفي هذه الأثناء، شنت روسيا 8 هجمات صاروخية و72 غارة جوية، فضلا عن 20 هجوما بأنظمة ميلرز، على مواقع قوات الدفاع والمناطق المأهولة بالسكان.

وعلى وجه الخصوص، هاجم الروس، أوكرانيا بما يقرب من 30 طائرة بدون طيار هجومية من نوع شاهد 136/131 من الجنوب والجنوب الشرقي والشمال.

ونتيجة للهجمات الروسية، قتل وأصيب مدنيون، ودمرت وتضررت المباني السكنية الخاصة وغيرها من البنى التحتية المدنية.