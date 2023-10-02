"الضفة الأخرى".. المفوض الخاص لمفتي الفولجا الروسية: الحرب في كييف ضد العنصرية الأوكرانية

قال منير يوسف، المفوض الخاص لمفتي الفولجا الروسية، إن هناك محاولة لصناعة جماعة متطرفة في أوكرانيا ضد روسيا، وهذه المشكلة متعقلة بالسياسية وليس بالدين، خاصة وأن المسلمين والأقباط يعيشون في موسكو وأوكرانيا بدون أي مشاكل.

وأضاف "يوسف"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة وموقع «البوابة نيوز»، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، ببرنامج “الضفة الأخرى”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن بعض المسلمين تحدثوا عن أن أوكرانيا تحتوي على مسلمين، فكيف يحارب مسلمي روسيا مسلمي أوكرانيا، وهذا ليس صحيحًا، لأن الحرب في أوكرانيا ضد العنصرية الأوكرانية التي تلقي القنابل على المدن والمدنيين.

وأوضح أن الجيش الروسي ذهب إلى أوكرانيا لتحرير هذه المناطق من ظلم الجيش الأوكراني، وبعد انتهاء الحرب بين موسكو وكييف سنشاهد ظهور جماعات إرهابية.



