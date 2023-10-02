ليفربول يدرس التصعيد ضد حكام مباراة توتنهام

أعلن نادي ليفربول احتجاجه ضد الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها خلال مواجهة توتنهام في الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر الريدز بهدفين مقابل هدف، في مباراة شهدت طرد لاعبين، وإلغاء هدف لويس دياز لاعب الريدز بداعى التسلل دون وجود خطأ فى اللعبة.

واعتذرت لجنة الحكام في بيانا عقب المباراة، قالت فيه: "اللجنة تعترف بحدوث خطأ بشري حدث خلال الشوط الأول في مباراة توتنهام وليفربول، حيث أُلغي الهدف الذي سجله لويس دياز بداعي التسلل من الحكم المساعد، كان واضحا أنه خطأ كبير وينتج عنه احتساب الهدف بعد مطالعة تقنية الفيديو، وهو ما لم يحدث".

نادي ليفربول، أعلن في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه يقبل التحكيم والضغوط التي يتعرض لها الحكام، ولكنه يشدد على أهمية تخفيف هذه الضغوط من خلال توفير وتطبيق تقنية VAR بشكل صحيح. كما أشار إلى أن تصنيف هذه الأخطاء على أنها "خطأ بشري كبير" غير مقبول.

وختم البيان بالإشارة إلى أنه سيتم استكشاف الخيارات المتاحة لتحقيق التصحيح في المستقبل من أجل تحسين عمليات الحكام وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مرة أخرى، مضيفا: "سنستكشف مجموعة الخيارات المتاحة، في ضوء الحاجة الواضحة للتصعيد والحل".

