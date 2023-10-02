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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس الوزراء السلوفاكي السابق: مشاكل سلوفاكيا أخطر من المشاكل الأوكرانية

رئيس الوزراء السلوفاكي
رئيس الوزراء السلوفاكي السابق روبرت فيكو
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قال رئيس الوزراء السلوفاكي السابق روبرت فيكو إن المساعدات السلوفاكية العسكرية لأوكرانيا ستتوقف، مؤكدا أن مشاكل سلوفاكيا أكثر خطورة من المشاكل الأوكرانية ، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية .

ونقلت صحيفة "Aktuality" عن فيكو قوله: " "سلوفاكيا لديها مشاكل أكثر خطورة من مشاكل أوكرانيا، وإذا شكل حزب "سمير-إس دي" الحكومة، سنفعل ما بوسعنا لبدء محادثات السلام في أقرب وقت ممكن".

وأضاف فيكو أن إمدادات الأسلحة من براتيسلافا ستتوقف، لكنها ستواصل تقديم الدعم الإنساني لكييف فقط.

وفاز حزب "سمير-إس دي" بقيادة رئيس الوزراء السابق روبرت فيكو بالانتخابات البرلمانية في سلوفاكيا، وهو المعروف بموقفه المعارض لدعم أوكرانيا، والمطالب بتحسين العلاقات مع روسيا.

وانتقد فيكو مرارا السلطات السلوفاكية بعد تسليمها نظام الدفاع الجوي إس-300 إلى أوكرانيا في أبريل 2022، وأكد أيضا أن إرسال مقاتلات ميغ-29 إلى أوكرانيا يعد انتهاكا صارخا للدستور السلوفاكي.

وأشار فيكو أيضا إلى أن نقل الأسلحة السلوفاكية إلى كييف يؤدي فقط إلى قتل الناس وإطالة أمد الصراع.

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رئيس الوزراء السلوفاكي السابق سلوفاكيا المشاكل الأوكرانية
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