بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الأحد، على ارتفاع مؤشرها العام بـ 99ر30 نقطة ليبلغ مستوى 72ر6917 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 45ر0 في المئة، من خلال تداول 8ر164 مليون سهم عبر 8761 صفقة نقدية بقيمة 8ر31 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 36ر32 نقطة ليسجل 74ر5749 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 57ر0 في المئة من خلال تداول 7ر90 مليون سهم نفذت عبر 4164 صفقة نقدية بقيمة 9ر9 ملايين دينار.

كما صعد مؤشر السوق الأول 47ر31 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 28ر7552 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 42ر0 في المئة جراء تداول 74 مليون سهم عبر 4597 صفقة بقيمة 8ر21 مليون دينار.