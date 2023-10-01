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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الكويت تستنكر قيام متطرفين بحرق نسخة من القرآن الكريم بالسويد

وزارة الخارجية الكويتي
وزارة الخارجية الكويتي
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أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن استنكار دولة الكويت الشديد لقيام أحد المتطرفين في مدينة "مالمو" بالسويد بحرق نسخة من المصحف الشريف بعلم السلطات المحلية، في تصرف مشين لا مبرر له يخالف كافة القيم والمبادئ الإنسانية ويهدف إلى تأجيج وإثارة الرأي العام واستفزاز مشاعر المسلمين قاطبة.

وجددت "الخارجية الكويتية" - في بيان اليوم الأحد - دعوة دولة الكويت للسويد إلى اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإيقاف تلك السلوكيات التي تهدد قيم التعايش السلمي وتأجج العنف وتذكي خطاب الكراهية بين الشعوب، مؤكدة دعمها للجهود الدولية في المحافظة على الأمن والسلام بين الشعوب وتكريس قيم التسامح.

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الكويت السويد المصحف الشريف
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