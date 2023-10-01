"مياه الفيوم” حملات طرق أبواب بقرية كفر محفوظ وبني صالح

نفذ المكون المجتمعي بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام حملات طرق أبواب بقرية كفر محفوظ التابعة لمركز طامية وقرية بني صالح التابعة لمركز الفيوم ضمن برنامج توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الأوروبي للاستثمارElP ومنحة من الأتحاد الأوروبي، وذلك توجيهات المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.

وأوضح "النجار" أن الهدف من حملات طرق الأبواب توعية المواطنين وتعريفهم بالمشروعات الجاري تنفيذها بقراهم ومدي حجم الإنفاق والمجهودات التي تبذلها الدولة لتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين لتحسين أحوالهم المعيشية والصحية والبيئية .

وشدد "النجار" على أهمية التواجد بصفة مستمرة بين أهالى القرى الجاري العمل بها والاستماع لشكواهم ومقترحاتهم وتعريفهم بآلية الشكاوى التي وضعتها الشركة لاستقبال شكاوى المواطنين

جدير بالذكر أن برنامج مشروع توسعات الصرف الصحي يهدف للحفاظ على البيئة والقنوات المائية العزبة من التلوث والقضاء على أثر التلوث البيئي ببحيرة قارون.

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