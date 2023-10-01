مليون شخص يشاركون في احتجاج للمعارضة البولندية قبل أسبوعين من الانتخابات البرلمانية

شارك نحو مليون شخص في مظاهرة بوارسو نظمها أكبر تحالف للمعارضة في بولندا ضد سياسات حزب القانون والعدالة القومي الحاكم.

جاءت المسيرة التي عبرت وسط العاصمة البولندية وارسو اليوم الأحد، قبل أسبوعين من الانتخابات البرلمانية. وحمل المتظاهرون لافتات تحمل شعارات من بينها "لقد اكتفينا ونريد التغيير" و"معا لدينا القوة".

وقال رئيس الوزراء السابق دونالد تاسك اليوم الأحد: "لا شيء يمكن أن يوقف هذه القوة.. لا ينبغي لأحد في السلطة أن يكون لديه أوهام. هذا التغيير حتمي".

وجاءت الدعوة للمظاهرة التي حملت عنوان "مسيرة المليون قلب" بواسطة الائتلاف المدني الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط، بقيادة تاسك، والذي انبثق عن الحزب الحاكم السابق "المنصة المدنية". كما دعم تحالف ليفيكا اليساري المظاهرة أيضا.

وتأمل المعارضة في الاستفادة من نجاح مظاهرة مماثلة جرت في يونيو الماضي.

وقال تاسك إن نحو مليون شحص شاركوا في بداية المظاهرة، بينما قالت وكالة "باب" البولندية، نقلا عن معلومات غير رسمية من الشرطة إن نحو 100 ألف شخص شاركوا في المظاهرة.

ويتوجه البولنديون إلى صناديق الاقتراع في 15 أكتوبر الجاري. وفي كل استطلاعات الرأي التي أجريت حتى الآن، يتقدم حزب القانون والعدالة الحاكم، الذي يتولى السلطة منذ عام 2015، بفارق كبير.

ووفقا لاستطلاع أجراه معهد إيبريس في 27 سبتمبر الماضي، من المتوقع أن يحصل الحزب الحاكم على 35.1% من الأصوات ما يجعله يأمل في الحصول على ولاية ثالثة في الحكومة.