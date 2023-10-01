الباز يعلن مغادرته شاشة "النهار": انتظروني في قناة أخرى قريبًا

أعلن الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، مغادرة برنامجه "آخر النهار" المُذاع على شبكة قناة "النهار".

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" في حلقته الأخيرة: "بدأت العمل في النهار في يوم مبارك 3 يوليو منذ 3 سنوات، وهي قناة كبيرة وشاشة لها تاريخ، وخلال الشهور الأولى كانت معركتي مع إعلام الإخوان كانت على أشهدها".

وأضاف: "كنا منصة قوية ردت إغارات الاخوان على البلد وكنا ننفرد بتسجيلات صوتية من قلب إعلام الاخوان ونشرنا وثائق وتسجيلات وكان لآخر النهار السبق، وحاولت أكون أمين في نقل ما يحدث في البلد، وخلال السنوات الثلاثة التي قضيتها في النهار أعتقد انني راضٍ عن كل ما قدمته على هذه الشاشة المحببة إلى قلبي".

وأردف: "كل العاملين في النهار المديرين الكبار والزملاء الإعلاميين والعمال كان لهم فضل كبير فيما أنتجناه وما قدمناه لحضراتكم، واليوم هو آخر يوم لي على قناة النهار".

وواصل: "وعشان ميكونش في تفسيرات وتأويلات، فالحكاية ببساطة شديدة خلال الفترة اللى فاتت قمت بتقديم برنامج الشاهد على قناة إكسترا نيوز، فقدمت موسمين عن شهادات عن عنف الإخوان، وحاليا يعرض الموسم الثالث شهادات على حرب أكتوبر ولازالت أقوم بتسجيل حلقاته".

وقال: "البرنامج واخد مجهود كبير جدا وأهميته إعلاميا تفوق أهمية ما أقدمه في التوك شو الآن، ولذلك أبديت رغبة في التوقف عن تقديم البرنامج وتفهم القائمين على قناة النهار الدوافع".

واختتم: "الحاجة الثانية شبكة تليفزيون النهار تحملتني أكثر مما تحتمل، فأنا عندي خط سياسي واضح، لا يختلف عن خط القناة، لكن أتعبتهم كثيرا وتسببت في مشاكل وأزمات في أشياء كثيرة وأنا بشكرهم على تحملي فيما قلته، فما أراه صحيحا أقوله بدون حسابات".

ولفت إلى أنه بعد الانتهاء من الموسم الثالث لبرنامج الشاهد، سيطل على الجمهور من خلال شاشة أخرى.