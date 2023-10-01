مستشار إعلامي سعودي: المملكة تشهد تطورًا في كافة المجالات بصورة غير مسبوقة

قال الدكتور خالد المأربي، المستشار الإعلامي السعودي، إن شعار اليوم الوطني السعودي كان "نحلم ونحقق"، واستلهم هذا الشعار من الأحلام التي أصبحت واقعية وانعكست بوضوح على مشروعات ضخمة راهنت عليها المملكة في رؤية 2030.



وأضاف "المأربي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج "النبض العربي"، المذاع على "صدى البلد"، أن الاحتفال باليوم الوطني السعودي كان بالكثير من مظاهر الفرح والسرور، ولم يقتصر على الشارع السعودي بل كان هناك احتفالاً في مصر والشوارع من خلال رفع العلم السعودي فوق الكثير من الأماكن والمعالم السياحية في مصر.



وأوضح أن هناك تغييرًا إيجابيًا في المملكة العربية السعودية بقيادة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، مشيرًا إلى أن هناك تطويرًا في الجانب السياسي والاقتصادي والرياضي بصورة كبيرة للغاية خلال السنوات الأخيرة بصورة غير مسبوقة.



وأكد أن الحكومة السعودية ماضية في التطوير واستقطاب رؤوس الأموال، وهذا من شأنه أن يُحقق عائدًا اقتصاديًا في المملكة موازي للنفط، مشيرًا إلى أن أجزاء من مدينة نيوم أصبحت شبه جاهزة، وهذا شيء يؤكد أن الحكومة السعودية تسير وفق خطط مدرسة.

