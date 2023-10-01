المطرب اللبنانى "تميم" أغنية "هما فين" حلم انتظرته 20 سنة توزيع حميد الشاعري

يستعد المطرب اللبنانى تميم لطرح أحدث أغنياته التي تحمل اسم "هما فين "، ومن المقرر أن يطرحها على طريقة الفيديو كليب خلال موقع الفيديوهات "يوتيوب"، خلال أيام قليلة.

هما فين كلمات أحمد غريب وألحان غريب

وتوزيع موسيقى الكابو حميد الشاعري

وأكد تميم فى تصريح خاص للبوابة نيوز على ان اغنية هما فين حققت حلمه الذى انتظره ٢٠ عاما ليغنى اغنية من توزيع الكابو حميد الشاعري وظل خمس سنوات يحاول التواصل مع الشاعرى فهو من عشاق صوته وفنه مشيرا إلى ان الحلم تحقق بعد طول انتظار واضاف تميم انه عندما تواصل مع حميد الشاعري اعجب بصوته واشاد باختياره للأغنية وتحمس لتوزيعها.

يذكر ان تميم طرح اول البوم له بعنوان "مريح راسه" عام ٢٠١٨ وضم الألبوم ١٠ أغنيات منها مريح راسه و متقولش نبعد ومغمض عيونى.