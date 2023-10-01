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الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ولي العهد البحريني يؤكد الحرص المتبادل على تعزيز العلاقات الثنائية مع المملكة المتحدة

الأمير سلمان بن حمد
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
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أكد ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الحرص المتبادل بين بلاده والمملكة المتحدة على تعزيز العلاقات الثنائية دفع بالتعاون بين البلدين نحو آفاقٍ أكثر رحابة، لافتا إلى أهمية مواصلة البناء على ما تم في مسارات التعاون الثنائي بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على البلدين وشعبيهما.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد في قصر القضيبية، بعمدة الحي المالي لمدينة لندن اللورد نيكولاس ليونز، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأشار الأمير سلمان إلى الدور المهم للقطاع الخاص في رفد أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري والمالي بين البلدين وأهمية الاستفادة من الفرص الواعدة للاستثمار وتعزيزها دعما للعلاقات الراسخة بين البلدين، مؤكدا الحرص على مواصلة تعزيز الشراكات القائمة ومواصلة تنميتها بما يسهم في فتح مسارات أرحب في القطاعات الحيوية ويصب في تعزيز آفاق التعاون الثنائي التي تدعمها علاقات تاريخية متجذرة واتفاقيات ثنائية في مختلف المجالات.

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المملكة المتحدة البحرين العلاقات الثنائية
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