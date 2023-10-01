لجنة الزمالك تتلقى دعمًا ماليًا جديدًا لصرف مستحقات قطاع السباحة

تلقت اللجنة التي تدير الزمالك حاليا برئاسة عماد البناني، دعما ماليا جديد من أعضاء قائمة حسين لبيب، بقيمة مليون جنية، وذلك لدفع المستحقات المتأخرة لقطاع السباحة بالنادي .

التبرع لصالح قطاع السباحة

وكان هاني العتال المرشح على منصب رئيس النادي قد تبرع لفريق اليد بمبلغ 2 مليون جنية لحل أزمة القيد في اتحاد كرة اليد .

ويبدأ التسجيل في الكشوف والتصويت على انتخابات الزمالك يوم 20 أكتوبر المقبل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساءً، موعد انعقاد الجمعية العمومية ويكون الاجتماع صحيحا بحضور "عشرة آلاف" عضو من الأعضاء الذين لهم حق الحضور.

وفي تمام الساعة السابعة مساء يوم 20 أكتوبر يعلن رئيس اللجنة القضائية المشرف على الجمعية العمومية العادية اكتمال النصاب من عدمه، وفي حالة اكتمال النصاب يتم البدء في عملية فرز الأصوات والنظر في جدول الأعمال وفي حالة عدم اكتمال النصاب لن يتم فرز الأصوات .