ads
الأحد 01 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لجنة الزمالك تتلقى دعمًا ماليًا جديدًا لصرف مستحقات قطاع السباحة

لجنة الزمالك الحالية
لجنة الزمالك الحالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تلقت اللجنة التي تدير الزمالك حاليا برئاسة عماد البناني، دعما ماليا جديد من أعضاء قائمة حسين لبيب، بقيمة مليون جنية، وذلك لدفع المستحقات المتأخرة لقطاع السباحة بالنادي .

التبرع لصالح قطاع السباحة

وكان هاني العتال المرشح على منصب رئيس النادي قد تبرع لفريق اليد بمبلغ 2 مليون جنية لحل أزمة القيد في اتحاد كرة اليد .

ويبدأ التسجيل في الكشوف والتصويت على انتخابات الزمالك يوم 20 أكتوبر المقبل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساءً، موعد انعقاد الجمعية العمومية ويكون الاجتماع صحيحا بحضور "عشرة آلاف" عضو من الأعضاء الذين لهم حق الحضور.

وفي تمام الساعة السابعة مساء يوم 20 أكتوبر يعلن رئيس اللجنة القضائية المشرف على الجمعية العمومية العادية اكتمال النصاب من عدمه، وفي حالة اكتمال النصاب يتم البدء في عملية فرز الأصوات والنظر في جدول الأعمال وفي حالة عدم اكتمال النصاب لن يتم فرز الأصوات .

ads
الزمالك عماد البنانى حسين لبيب أيمن مصطفى
ads