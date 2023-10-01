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الأحد 01 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

" شبح الخروج".. فيوتشر يتعادل أمام سينجيدا في الشوط الأول بالكونفيدرالية

فيوتشر
فيوتشر
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تعادل فريق فيوتشر في الشوط الأول، أمام فريق سينجيدا التنزاني، وذلك في اللقاء الذي يقام على ملعب السلام مساء اليوم الأحد، ضمن إياب دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية. 

سجل هدف فيوتشر المهاجم أحمد عاطف في الدقيقة 5 من زمن الشوط، قبل أن يتعادل سينجيدا في الدقيقة 28 عن طريق اللاعب معروف تشاكي.

يخوض فيوتشر اللقاء بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: عمر كمال، خالد رضا، محمود رزق، باسم علي

الوسط: غنام محمد، باباتوندي بيلو، علي زعزع، أحمد رفعت، عبد الكبير الوادي

الهجوم: احمد عاطف

وفي البدلاء: محمود حمدي، محمد ربيعة، محمد نصير، علي الفيل، محمد فاروق، مروان محسن، ناصر ماهر، محمد محمود، ايمن الصفاقسي.

كان فيوتشر قد خسر لقاء الذهاب بنتيجة 1-0، ويحتاج للفوز بفارق هدفين في لقاء الليلة لضمان التأهل رسميا لدور المجموعات بالبطولة. 

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فيوتشر سينجيدا التنزاني كأس الكونفيدرالية الأفريقية أيمن مصطفى
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