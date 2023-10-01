كاتب سياسي نيجيري: الفرنسية ما زالت لغة الدراسة في النيجر حتى الآن

قال الدكتور علي يعقوب الكاتب السياسي، إن النيجر رغم احتفالها في يومها الوطني بلغتها المحلية وظهور دعوات للانقطاع عن اللغة الفرنسية، لكن حتى الآن لا توجد مؤشرات على ذلك.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من نيامي مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن ما حدث في مالي أنهم حين بدأوا في كتابة الدستور الجديد في البلاد استبعدوا اللغة الفرنسية.

وأوضح أن اللغة الفرنسية هي السائدة في النيجر في الواقع الملموس للبلاد، اللغة الرسمية ولغة الدراسة هذ الفرنسية، ولم يرد حتى الآن أي بوادر للاستغناء عنها.

وذكر أن ما تم من إجراءات فعلية على الأرض في النيجر إلى الآن هو مغادرة القوات الفرنسية ومغادرة السفير الفرنسي من النيجر، لكن لم يطرح للنقاش حتى الآن أي شيء بخصوص اللغة.