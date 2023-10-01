ads
الأحد 01 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

كاتب سياسي نيجيري: الفرنسية ما زالت لغة الدراسة في النيجر حتى الآن

النيجر
النيجر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور علي يعقوب الكاتب السياسي، إن النيجر رغم احتفالها في يومها الوطني بلغتها المحلية وظهور دعوات للانقطاع عن اللغة الفرنسية، لكن حتى الآن لا توجد مؤشرات على ذلك.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من نيامي مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن ما حدث في مالي أنهم حين بدأوا في كتابة الدستور الجديد في البلاد استبعدوا اللغة الفرنسية.

وأوضح أن اللغة الفرنسية هي السائدة في النيجر في الواقع الملموس للبلاد، اللغة الرسمية ولغة الدراسة هذ الفرنسية، ولم يرد حتى الآن أي بوادر للاستغناء عنها.

وذكر أن ما تم من إجراءات فعلية على الأرض في النيجر إلى الآن هو مغادرة القوات الفرنسية ومغادرة السفير الفرنسي من النيجر، لكن لم يطرح للنقاش حتى الآن أي شيء بخصوص اللغة.

ads
الدكتور علي يعقوب الكاتب السياسي النيجر اللغة الفرنسية القوات الفرنسية
ads