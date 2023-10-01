التموين: إرتفاع نسب صرف سلع أكتوبر لـ 30٪ في اليوم الأول

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية إرتفاع نسب صرف السلع التموينية، في اليوم الاول من شهر أكتوبر الجاري لـ 30٪، وذلك عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية بدؤا صرف السلع المدعمة لحاملي البطاقات التموينية والبالغ عددهم 64 مليون مواطن.

وقال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جميع كافة السلع الأساسية متوفرة بمخزونات كبيرة تصل لأكثر من 6 اشهر، مشيرًا إلي استمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لتلبية احتياجات المواطنين سواء من الأصناف المدعمة او الحرة، فضلا عن تسيير حملات يومية علي المنافذ للتأكد من توافر السلع.

وأوضح الوزير إن مخازن السلع على مستوى الجمهورية البالغة 1500مخزن قامت بتسليم كافة المنافذ على مستوى الجمهورية كاملة وفقا لربط كل تاجر.

وقالت هالة غريب وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة، إنه يتم صرف السلع التموينية لشهر اكتوبر الجاري من خلال 1500 بقال تمويني و700 منفذ جمعيتي و61 منفذ تابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية

واضافت غريب خلال جولة اليوم علي منافذ صرف السلع التموينية بمنطقة كعابيش بفيصل، أن الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت والسكر والدقيق ما يقرب من 6 شهور لكل منهم، مؤكدة أنه لا توجد أي أزمة في توافر السلع الأساسية، كما أنه يتم شن 21 حملة يومية على مستوى المحافظة على كافة القطاعات التجارية.

من جهتها قالت أمل إبراهيم مدير إدارة تموين الهرم، أنه تم صرف الاستعاضة الأولي من المخازن لصالح المنافذ يوم 25 في الشهر الماضي، مؤكدة توافر السلع كافة دون أي تعديل في الأسعار

واوضحت أنه يتم توفير السكر بسعر 12.6 جنيه للبطاقة وبسعر 20 جنيها في المجمعات الاستهلاكية ومعارض " أهلا مدارس"، كما يتم توفير الزيت 800 مللي بسعر 30 جنيها.

وأشارت ابراهيم الي أن تاجر يستطيع صرف السلع المدعمة وفقًا للربط الخاص به، كاشفة عن تشديد الإجراءات الرقابية لضمان وصول السلع المدعمة إلي المستفيدين من خلال مطابقة الكميات الموجودة بالمنافذ مع مايتم صرفه علي البطاقات.

من جهته قال هشام الدجوي رئيس شعبه المواد الغذائية بالجيزة، أن الأسعار ثابته دون تغيير، كما أن التاجر يستطيع صرف باقى الاستعاضة والربط السلعي الخاصة به فور الانتهاء من تسليم الاستعاضة الاولى، مؤكدًا أن نسب صرف السلع التموينية تصل 60٪ خلال أول 5 ايام من الشهر مما يؤكد توافر السلع.

بدوره أشار أحمد سمير بقال تمويني في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، أن عدد البطاقات التموينية التي يقوم بصرفها شهريًا تبلغ 2500 بطاقة تموينية، مضيفا أن تلك البطاقات تقوم بصرف سلع غذائية واستهلاكية ضمن قائمة 31 سلعة مختلفة الأصناف.

واضاف سمير أن أكثر السلع إقبالا من المواطنين هي الزيت والسكر، بينما يكثر الإقبال على زيت ذرة ومساحيق غسيل ومسلي ومكرونة من خلال صرف سلع فارق نقاط الخبز المدعم.