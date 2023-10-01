ولي العهد البحريني يؤكد متانة العلاقات بين مصر والبحرين

أكد ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على ما يجمع مصر والبحرين من علاقات راسخة تجسدها عمق ومتانة الروابط الأخوية المشتركة بين البلدين وما تشهده على الدوام من نموٍ وتقدمٍ على كافة الأصعدة، منوهًا بحرص واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة على تطويرها وتنميتها من بما يعود بالخير والنماء على الجميع.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد بقصر القضيبية بالسفير المصري لدى البحرين ياسر محمد شعبان، بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لمصر في المنامة، حيث نوّه الأمير سلمان بجهود السفير ياسر في تنمية أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومواصلة تعزيز آفاق الشراكة الاستراتيجية بما يحقق الأهداف والمصالح المشترك، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق في مهامه المقبلة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية (بنا).

ومن جانبه، أعرب السفير ياسر محمد شعبان عن شكره وتقديره لولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من اهتمامٍ بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين والدفع به نحو مستوياتٍ أشمل، متمنيًا للبحرين المزيد من التقدم والازدهار.

كما جرى - خلال اللقاء - استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.