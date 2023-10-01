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الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

محمد صلاح يقترب من دخول نادي العظماء العشرة في الدوري الإنجليزي|فيديو

النجم المصرى محمد
النجم المصرى محمد صلاح
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اقترب النجم المصري محمد صلاح من دخول نادي العظماء العشرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تألقه مع فريقه في "البريميرليج ".

وخاض صلاح 6 مباريات في الدوري الإنجليزي، وسجل أهدافا في كل مواجهة.

ويحتل الآن المرتبة الـ11 في تاريخ أكثر من ساهموا بالأهداف في الدوري الممتاز، حيث سجل 142 هدفا، وصنع 63 هدفا حتى الآن.

تضم قائمة العظماء العشرة الإنجليزي ألان شيرار، واين روني، فرانك لامبارد وغيرهم، ويحتاج صلاح إلى 8 أهداف لدخول القائمة، ومعادلة رقم مايكل أوين صاحب المركز العاشر.

https://youtube.com/shorts/QnfJCHgpUu4

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البريميرليج الدوري الإنجليزي الممتاز النجم المصري محمد صلاح
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