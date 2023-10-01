بعد القاهرة والإسكندرية.. الأقصر تستضيف ختام فعاليات قافلة الشعر السعودي "صور"

شهدت مدينة الأقصر، بالحديقة التاريخية لفندق ونتر بالاس، آخر فعاليات برنامج قافلة الشعر السعودي التي نظمتها أكاديمية الشعر العربي بالمملكة العربية السعودية، بدعم من هيئة الأدب والنشر والترجمة بالمملكة، ، وسط حضور كبير من الشعراء وعشاق الشعر المصريين.

شارك في الأمسية 5 من شعراء وشاعرات المملكة هم دلال راضي، ومحمد العطوي، وأحمد التيهاني، وسعاد أبو شال، وحسن الصميلي، وذلك في إطار الاحتفاء بعام الشعر العربي.

وأشاد الشاعر حسين القباحي، مدير بيت الشعر بمدينة الأقصر، خلال كلمته التي افتتحت بها الأمسية، بمتانة العلاقات بين مصر والمملكة، وتحدث عن عمق العلاقات الشعبية والثقافية بين البلدين، ثم ألقى المشاركون قصائد تغنوا فيها بمصر والمملكة العربية السعودية.

واستقبل المنظمون السعوديون جمهور الأمسية بمشروب القهوة البدوية والتمر، كما قدموا بعض الهدايا التذكارية لجمهور الأمسية التي كانت الثالثة والأخيرة ضمن برنامج قوافل الشعر السعودي – المصري، التي أقيمت في إطار الاحتفاء بعام الشعر العربي، حيث شهدت كل من القاهرة والإسكندرية أمسيتين مماثلتين.

جاءت أمسية الأقصر الشعرية، ضمن مجموعة من القوافل الشعرية التي يتم تسييرها بمعرفة أكاديمية الشعر وهيئة الأدب والترجمة والنشر بالمملكة العربية السعودية، إلى عدد من البلدان بينها مصر، وفرنسا، وعمان والخليج العربي، والتي تهدف لنشر المحتوى الثقافي والشعر السعودي، وتعزيز الثقافة الأدبية في المجتمع، وجعل الأدب جزءاً من حياة الفرد ومصدراً رئيسياً للمعرفة، بجانب استعراض دور المملكة العربية السعودية وارتباطها بالشعر العربي مكانة وتاريخا وتأثيرا.

كانت المحطة الأولي للقافلة الشعرية السعودية في جولتها بمصر، مدينة الإسكندرية التي استضافت شعراء المملكة في يوم 25 من شهر سبتمبر الماضي، فيما استضافت القاهرة اللقاء الثاني، مساء أول أمس الخميس.

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