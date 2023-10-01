الدورى الإنجليزى.. تعرف على تشكيل نوتينجهام فورست لمواجهة برينتفورد

أعلن ستيف كوبر المدير الفنى لفريق نوتينجهام فورست تشكيل فريقه الذى يحل به ضيفاً على نظيره برينتفورد، بعد قليل على ملعب "سيتي جراوند"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى.



جاء تشكيل فريق نوتينجهام فورست كالتالى:

حراسة المرمى: مات تيرنر .

خط الدفاع: سيرج اورييه، ويلي بولي، موسى نياخات، موريلو.

خط الوسط: ابراهيم سنغاري، أوريل مانجالا، أنتوني إيلانجا، نيكولاس دومينغيز، كالوم هودسون أودوي.

خط الهجوم: تايوو اونيى.

ويحتل فريق نوتينجهام المركز الـ 12 برصيد 9 نقاط، بينما يقع برينتفورد فى المركز الـ 14 برصيد 6 نقاط.