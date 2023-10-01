تعرف على كيفية استخراج إشتراكات القطارات لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات

أعلنت هيئة السكة الحديد اتاحة استخراج اشتراكات مخفضة بأسعار رمزية على قطارات (الثالثة المكيفة – الثالثة ذات التهوية - تحيا مصر) بمختلف الخطوط لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات، وتعرض لكم "البوابة نيوز " ابرز المعلومات عن هذه الإشتراكات وهي كالأتي :
- إشتركات الطلبة على قطارات تحيا مصر بنسبة تخفيض 98%.
-قطارات التهوية الديناميكية تخفيض بنسبة 97%.
-قطارات الثالثة المكيفة تخفيض بنسبة90%.
-يتم صرف الإشتراكات وفقا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول بحد أقصي مسافة 400 كم .
-يقوم الطالب بشراء استمارة طلب اشتراك وقيمتها (5) جنيهات من خلال شبابيك التذاكر بالمحطات.
-ملئ الاستمارة واعتمادها من المدرسة أو المعهد أو الجامعة التابع لها بخاتم شعار الجمهورية.
-تسليم الإستمارة إلى مكاتب الاشتراكات بالمحطات مرفق معها عدد 2 صورة شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي.
-يتم السماح للطلبة حاملى اشتراكات الدرجة الثالثة المكيفة بالسفر على قطارات الدرجة الادنى (التهوية الديناميكية – تحيا مصر ) دون تحصيل اى رسوم وبدون مقعد .
-فى حالة رغبته فى حجز مقعد بقطارات التهوية الديناميكية يتم تحصيل رسم حجز مبلغ (5) جنيهات بشباك التذاكر .
-يتم إستخراج رسم حجز مقعد للطلبة حاملى اشتراك ثالثة مكيفة بمبلغ (10) جنيهات لكل رحلة بحد أقصى رحلتين يومياً.