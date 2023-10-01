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الأحد 01 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تعرف على كيفية استخراج إشتراكات القطارات لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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أعلنت هيئة السكة الحديد  اتاحة استخراج اشتراكات مخفضة بأسعار رمزية على قطارات (الثالثة المكيفة – الثالثة ذات التهوية - تحيا مصر)  بمختلف الخطوط لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات، وتعرض لكم "البوابة نيوز " ابرز المعلومات عن هذه الإشتراكات وهي كالأتي : 

- إشتركات الطلبة على قطارات تحيا مصر بنسبة تخفيض 98%.

-قطارات التهوية الديناميكية تخفيض بنسبة 97%.

-قطارات الثالثة المكيفة تخفيض بنسبة90%. 

-يتم صرف الإشتراكات وفقا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول بحد أقصي مسافة 400 كم .

 -يقوم الطالب بشراء استمارة طلب اشتراك وقيمتها (5) جنيهات من خلال شبابيك التذاكر بالمحطات. 

-ملئ الاستمارة واعتمادها من المدرسة أو المعهد أو الجامعة التابع لها بخاتم شعار الجمهورية.

-تسليم الإستمارة إلى مكاتب الاشتراكات بالمحطات مرفق معها عدد 2 صورة شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي.

-يتم  السماح للطلبة حاملى اشتراكات الدرجة الثالثة المكيفة بالسفر على قطارات الدرجة الادنى (التهوية الديناميكية – تحيا مصر ) دون تحصيل اى رسوم وبدون مقعد .

-فى حالة رغبته فى حجز مقعد بقطارات التهوية الديناميكية يتم تحصيل رسم حجز مبلغ (5) جنيهات بشباك التذاكر .

-يتم إستخراج رسم حجز مقعد للطلبة حاملى اشتراك ثالثة مكيفة بمبلغ (10) جنيهات لكل رحلة بحد أقصى رحلتين يومياً.

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هيئة السكة الحديد استخراج اشتراكات قطارات طلاب المدارس السكة الحديد
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