تعرف على كيفية استخراج إشتراكات القطارات لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات

أعلنت هيئة السكة الحديد اتاحة استخراج اشتراكات مخفضة بأسعار رمزية على قطارات (الثالثة المكيفة – الثالثة ذات التهوية - تحيا مصر) بمختلف الخطوط لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات، وتعرض لكم "البوابة نيوز " ابرز المعلومات عن هذه الإشتراكات وهي كالأتي :

- إشتركات الطلبة على قطارات تحيا مصر بنسبة تخفيض 98%.

-قطارات التهوية الديناميكية تخفيض بنسبة 97%.

-قطارات الثالثة المكيفة تخفيض بنسبة90%.

-يتم صرف الإشتراكات وفقا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول بحد أقصي مسافة 400 كم .

-يقوم الطالب بشراء استمارة طلب اشتراك وقيمتها (5) جنيهات من خلال شبابيك التذاكر بالمحطات.

-ملئ الاستمارة واعتمادها من المدرسة أو المعهد أو الجامعة التابع لها بخاتم شعار الجمهورية.

-تسليم الإستمارة إلى مكاتب الاشتراكات بالمحطات مرفق معها عدد 2 صورة شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي.

-يتم السماح للطلبة حاملى اشتراكات الدرجة الثالثة المكيفة بالسفر على قطارات الدرجة الادنى (التهوية الديناميكية – تحيا مصر ) دون تحصيل اى رسوم وبدون مقعد .

-فى حالة رغبته فى حجز مقعد بقطارات التهوية الديناميكية يتم تحصيل رسم حجز مبلغ (5) جنيهات بشباك التذاكر .

-يتم إستخراج رسم حجز مقعد للطلبة حاملى اشتراك ثالثة مكيفة بمبلغ (10) جنيهات لكل رحلة بحد أقصى رحلتين يومياً.