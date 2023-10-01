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الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انتظام العملية التعليمية بمعاهد مطروح الأزهرية وسط متابعة من القيادات.. صور

رئيس أزهر مطروح يتفقد
رئيس أزهر مطروح يتفقد سير العملية التعليمية
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أكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية عبدالعظيم سالم، اليوم الأحد، انتظام الدراسة بمعاهد مطروح الأزهرية في أول أيام العام الدراسي الجديد بمعاهد الفترة الواحدة والفترتين.

وتفقد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، معاهد إدارة مطروح التعليمية، حيث تابع انتظام الدراسة بمعاهد بنين وفتيات عمر بن عبدالعزيز الإعدادي الثانوي، مشيداً بالتزام جميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالتعليمات.

ووجه سالم التهنئة لأبنائه الطلاب والطالبات في بداية العام الدراسي الجديد، ولجميع القائمين على العملية التعليمية، مطالبا الجميع بالتعاون والتكاتف لتيسير السبل وتذليل جميع المعوقات أمام الطلاب بما يسهم في النهوض بالعملية التعليمية والارتقاء بالتعليم الأزهري.

من جانبه تابع مدير عام العلوم العربية والشرعية بمنطقة مطروح الأزهرية، الدكتور عبدالعزيز أبو خزيمة، انتظام سير العملية التعليمية بمعاهد مطروح الابتدائي النموذجي وفتيات مطروح النموذجي وبنين مطروح، مؤكدا على ضرورة تفعيل الأنشطة، والتواصل الدائم مع الطلاب والتعرف على مشاكلهم وإيجاد حلولا عاجلة لهم والتفاعل معهم.

انتظام العملية التعليمية بمعاهد مطروح الأزهرية وسط متابعة من القيادات

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