السيسي: نقدر دور الهيئات القضائية في إعلاء سيادة القانون وصون حقوق المواطنين

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل.

‏وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تقدم بالتهنئة والتقدير لقضاة مصر بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي يواكب الأول من أكتوبر، مؤكداً التقدير الكبير للدور الذي تقوم به الجهات والهيئات القضائية في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية وإعلاء سيادة القانون وصون حقوق المواطنين، بما يحقق العدالة ويسهم في تعزيز الاستقرار والسلام الاجتماعي.

في سياق آخر، شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر "حكاية وطن" بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة كما استعرض الدكتور مصطفي مدبولي إنجازات الدولة المصرية خلال التسع سنوات الماضية كما حضر الرئيس السيسي جلسات اليوم الأول ومنها جلسة محور الاقتصاد

ويعقد مؤتمر “حكاية وطن” خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة وذلك برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة والتي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية فضلا عن التحديات التي تواجه الدولة.

