بالفيديو.. باحث سياسي عن تفجيري أنقرة: داعش يرد على تصفية زعيم التنظيم في سوريا

علق الدكتور بشير عبدالفتاح، الباحث السياسي، على حادث وقوع انفجارين في العاصمة التركية "أنقرة"، قائلًا "ندين هذا الهجوم الإرهابي الذي أصاب الدولة التركية، كما نرفض الإرهاب في كل زمان ومكان"، مشيرًا إلى أن الهجوم له دلالات مهمة من ناحيتي الزمان والمكان.

وأضاف الباحث السياسي، خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تزامنا مع أحداث إرهابية شهدتها باكستان قبل أيام بعد هدوء دام لعدة سنوات، كما أنه يأتي في أول شهر أكتوبر، حيث إن البرلمان التركي سيعود مجددًا لمناقشة حزمة من القرارات أبرزها انضمام السويد لحلف الناتو، لأن حلف شمال الأطلسي ينتظر تصديق البرلمان التركي على انضمام السويد للناتو.

وتابع “التوقيت يقربنا من نهاية العام الميلادي حيث إن هناك مواسم تنشط فيها التنظيمات الإرهابية من بينها نهاية العام وبداية العام الجديد حيث التحضير لاحتفالات نهاية العام والأعياد الدينية، كما أن ربط حادث باكستان بتركيا ببعض البقاع الأخرى يوضح أن الإرهاب يستنفر قوته لتنفيذ حزمة من العمليات الإرهابية والأنشطة الإجرامية حول العالم”.

وأشار إلى أن تركيا أعلنت قبل أسابيع أنها قامت بتصفية قائد زعيم داعش في سوريا في عملية نفذتها الاستخبارات التركية بالتعاون مع القوات المسلحة التركية، وكان ذلك يستوجب ردًا من تنظيم داعش الإرهابي على عملية الاغتيال خاصة وأن التنظيم قادر على التغلغل داخل الدولة التركية.

