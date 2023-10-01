كيف تطورت البنية التحتية لمصر بين عامي 2014 و2023؟

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، تقريرا تليفزيونيا عن تطور البنية التحتية في الفترة الزمنية بين عامي 2014 و2023.

وذكر التقرير، أنه لا يوجد استثمار سواء في الزراعة أو الصناعة أو السياحة إلا بوجود بنية تحتية تتطلب وجود مقومات الاستثمار سواء الطاقة أو الطرق أو المطارات أو الموانئ التي تساعد على وجود عمل متكامل.

واتخذت الدولة المصرية منهجا خاصا لتحسين البنية التحتية للدولة ككل، تضمنت رفع كفاءة المحاور والطرق والعمل على تطوير منظومة مترو الأنفاق وإدخال النقل الكهربائي للتحول للنقل الأخضر المستدام خلال السنوات القادمة مع خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري وخلق مجتمعات عمرانية جديدة ينتج عنها التوسع في الرقعة السكانية.

وانعكس ذلك على مؤشرات تطوير البنية التحتية حيث تقدمت مصر 30 مركزا في مؤشر البنية التحتية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يقيس مدى توافر وجودة البنية التحتية للنقل البري والبحري والجوي والبنية التحتية للخدمات السياحية.

