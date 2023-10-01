في اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر.. تفاصيل معركة المزرعة الصينية بقيادة المشير طنطاوي

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، تقريرا تليفزيونيا بعنوان "معركة المزرعة الصينية بقيادة العميد أركان حرب حسين طنطاوي".

معركة المزرعة الصينية بقيادة العميد أركان حرب حسين طنطاوي قائد الكتيبة 16 مشاة خلال حرب أكتوبر والتي تعد من أوائل الكتائب التي عبرت قناة السويس.

وفي موقع المزرعة الصينية بشرق الإسماعيلية، دخلت الكتيبة 16 واحدة من أعنف معارك الحرب والتي استمرت على مدار 3 أيام متواصلة من الـ15 حتى الـ18 من أكتوبر.

وكبدت قواتنا المسلحة في هذه المعركة العدو الإسرائيلي خسائر فادحة في الأفراد والمعدات، حيث تكتسب المعركة أهميتها في التصدي لعناصر العدو من المشاة والمظلات ومنعهم من عبور الثغرة، ومع اقتراب العدو فتحت الكتيبة 16 نيرانها كافة تجاه قوات العدو وآلياته وحولت المزرعة الصينية إلى مقبرة لجنود العدو الإسرائيلي.