حسن عبدالله يترأس الوفد المصري باجتماعات البنك الدولى وصندوق النقد 10 أكتوبر الجاري

علمت “البوابة نيوز”، أن حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري سيترأس بعثة مصر أمام صندوق النقد فى اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى لعام 2023، والمقامة في مدينة مراكش المغربية خلال الفترة من 9 ألي 15 أكتوبر المقبل.

ويضم الوفد المصري وزير المالية الدكتور محمد معيط، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وهالة السعيد وزيرة التخطيط وغيرهم من المسئولين .

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "البوابة نيوز" سيغادر الوفد المصري من القاهرة متوجها لمدينة مراكش المغربية في 10 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يشارك الوفد المصري في لقاءات مع عدد من المسئولين رفيعي المستوى لعدد من البنوك العالمية وذلك للوقوف على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري وآخر المستجدات والتوقعات الخاصة بمعدلات النمو وميزان المدفوعات والتضخم ومعدلات الفائدة، واستعراض أوجه الإنفاق وإطار المالية العامة والأولويات المتعلقة بخطط التمويل وما قامت به الحكومة المصرية مؤخرًا من مشاريع قومية.

وتجمع الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، والبرلمانيين، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين، وذلك لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، ومنها الآفاق الاقتصادية العالمية، واستئصال الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات. وتُعقد أيضاً ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.

وكان البنك الدولي وصندوق التقد منذ وقوع الزلزال المدمر في المغرب بتاريخ 8 سبتمبر عمل الخبراء بالتنسيق عن كثب مع السلطات المغربية وفريق من الخبراء على وضع تقييم شامل لقدرة المغرب على استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2023.

بناء على المراجعة الدقيقة للنتائج، قررت الإدارة العليا لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والسلطات المغربية المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش خلال الفترة 9-15 أكتوب الأول، مع تعديل محتوى الاجتماعات في ضوء الظروف الراهنة.

وأكد صندوق النقد في بيان رسمي لهم مؤخرا ، أن هذه اللحظة بالغة الصعوبة، نؤمن أن الاجتماعات السنوية ستتيح الفرصة كذلك للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المغرب وشعبه اللذين أثبتا مجددا صلابتهما في مواجهة الفواجع. ولا نزال ملتزمين أيضا بضمان سلامة جميع المشاركين