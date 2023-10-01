رئيس قصور الثقافة: مهرجان نوادي المسرح برنامج لدعم مواهب أبناء الوطن

افتتح عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، مساء أمس السبت، فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الثلاثين، "دورة الكاتب الكبير أبو العلا السلاموني"، والذي يقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، وذلك بحضور العديد من المسرحيين والنقاد والفنانين وأعضاء لجنتي التحكيم والندوات النقدية وقيادات هيئة قصور الثقافة والإعلاميين.

وقال عمروالبسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة : إن مهرجان نوادي المسرح يعد أحد التجارب المهمة في المسرح المصري، مشيرا إلى أنه يأتي استكمالا لبرنامج عمل قصور الثقافة ودورها في دعم مواهب أبناء الوطن، وضمن استراتيجية عمل وزارة الثقافة، مقدما شكره للدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة لدعمها المتواصل لفعاليات الهيئة، التي تستهدف تحقيق العدالة الثقافية وتمكين المواهب الشابة في المجال المسرحي والمجالات الإبداعية كافة.

كما أعرب البسيوني عن اعتزازه بأن تكون شخصية هذه الدورة اسم الكاتب الكبير الراحل أبو العلا السلاموني أحد أبناء الثقافة الجماهيرية النجباء، وأحد أهم أعمدة المسرح المصري، مختتما كلمته بتوجيه الشكر للزملاء القائمين على الإعداد والتنفيذ لفعاليات الدورة وللجنتي التحكيم والندوات النقدية وعن أمنياته بالتوفيق للعروض المشاركة.