اليوم.. البرلمان يفتتح جلسته الأولى في دور الانعقاد الرابع

يفتتح المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، أعمال الجلسة الافتتاحية لدور انعقاده الرابع من الفصل التشريعى الثانى، ووفقا للائحة المجلس من المقرر أن يعقد المجلس 4 جلسات إجرائية على مدى يومى "الأحد والثلاثاء" حيث يعلن رئيس المجلس فى الجلسة الأولى، افتتاح دور الانعقاد الجديد ويتم خلال الجلسات التالية إجراء انتخابات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس "25 لجنة" لانتخاب رئيس لكل لجنة ووكيلين وأمين للسر.

كانت الجريدة الرسمية قد نشرت فى 21 سبتمر الجارى، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، رقم 408 لسنة 2023 بدعوة مجلس النواب للانعقاد يوم الأحد الموافق الأول من أكتوبر لافتتاح دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الثانى.

وتأتى الدعوة لانعقاد مجلس النواب، وفقا للمادة 115 من الدستور التى نصت على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة. يشار إلى أنه طبقا للدستور وقانون مجلس النواب، فإن هيئة مكتب المجلسين، التى تضم رئيس المجلس والوكيلين يستمر تشكيلها طول مدة أدوار الانعقاد للفصل التشريعى، وتضم هيئة مكتب المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، والنائب محمد أبوالعينين، وكيل المجلس.

و يعقد المجلس جلساته على مدار يومين بواقع 4 جلسات، حيث تعقد فى اليوم الأول "الأحد" الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد، والتى تبدأ بتلاوة رئيس المجلس قرار رئيس جمهورية بافتتاح دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الثانى. يعقبها تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 2023 بفض دور الانعقاد السابق الدور الثالث من الفصل التشريعى الثانى. ووفقا للائحة المجلس من المقرر أن يلقى الدكتور المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، كلمة يفتتح بها دور الانعقاد الجديد يعرض خلالها ملامح من الأجندة التشريعية أمام المجلس فى دور انعقاده الجديد، كما يتناول فى كلمته أبرز القضايا والآمال المعقودة على المجلس خلال الدور الجديد.

ويشهد الثلاثاء نحو 3 جلسات إجرائية، يتم خلالها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس التى انتهى إليها مكتب المجلس، وفتح الباب لتقديم النواب الاقتراحات والاعتراضات كتابة، ثم يتم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من النواب، ثم يدعو رئيس المجلس اللجان النوعية الـ 25 للانعقاد لتجرى كل لجنة انتخابات تشكيل هيئات مكاتبها، ويعقد المجلس جلسته الإجرائية الأخيرة لإعلان نتيجة انتخابات اللجان النوعية.

ومن المتوقع أن يناقش المجلس فى ذات الجلسة، عددا من القرارات الهامة التى أحيلت للمجلس من الحكومة خلال العطلة البرلمانية ومن بينها القرارات الخاصة بتطبيق حزمة من الحوافز المالية على رواتب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب المعاشات، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتحسين دخولهم وأوضاعهم المالية لمواجهة الارتفاعات المتلاحقة فى الأسعار.

وسوف يشهد دور الانعقاد الجديد مناقشة حزمة ضخمة من التشريعات المهمة المنتظر إقرارها خلال هذا الدور، يأتى على رأسها قانون الإجراءات الجنائية والذى شارفت اللجنة المشكلة خلال دور الانعقاد الماضى على الانتهاء منه، حيث عقدت العديد من الاجتماعات خلال العطلة البرلمانية لمناقشته، كما تضم الأجندة التشريعية قانون الطفل وتعديلات قانون العقوبات وقانون تسوية المنازعات وقانون المحاكم الاقتصادية، كما سيناقش المجلس فى دور انعقاده الجديد قانون التصالح فى مخالفات البناء، ورفع حد الإعفاء الضريبى لتخفيف عبء ضريبة الدخل على الموظفين، فى ظل التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة، بالإضافة إلى تقديم تيسيرات جديدة للمصريين المقيمين بالخارج،وقانون العمل، والطفل، والعقوبات لمواجهة التحرش والتنمر، وقانون حقوق المسنين، وعدد من التشريعات لتحسين البيئة الصحية مثل قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة