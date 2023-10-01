أول زيجاتها.. «سعيد خليل» الزوج الخامس في حياة سميحة أيوب

تصدرت الفنانة سميحة أيوب، محركات البحث عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر» مؤخرًا بعدما تضمنت مناهج وزارة التربية والتعليم سيرتها الفنية.

وعرف إعلاميًا عن الفنانة سميحة أيوب أنها تزوجت في حياتها 4 مرات فقط، ولكن المخرج الراحل أحمد النحاس كتب قبل وفاته أنه كان الزوج الخامس للفنانة القديرة.

وثبت أن الزوج الخامس الغير مشهور إعلاميًا في حياة الفنانة سميحة أيوب هو أول زوج لها تزوجته في بداية حياتها الفنان سعيد خليل، الذي أشتهر بأداء الشخصيات الصلبة والأدوار الحادة في الأفلام السينمائية المختلفة.

وشارك سعيد خليل في بطولة قرابة الـ100 فيلم، ومن أشهر أدواره «زينهم» فيلم شجرة العائلة سنة 1960، «المعلم مدبولي السنان» فيلم زوج السلاح 1960، «عبد العال» فيلم ريا وسكينة 1952.

يذكر أن سعيد خليل مواليد سنة 1911 وتوفي عام 1980، وسميحة أيوب مواليد سنة 1932.